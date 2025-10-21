martes, octubre 21, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn operativo interinstitucional en Ciudad Hidalgo detienen a masculino en posesión de...
Al InstanteRojas

En operativo interinstitucional en Ciudad Hidalgo detienen a masculino en posesión de narcóticos.

0
29

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Ciudad Hidalgo.

En acciones preventivas y disuasivas, con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca establecidas en el ejido Barra Cahoacán, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Clever “N” , a quien se le aseguraron, 10 dosis de sustancia granulosa con las características propias de la droga conocida como cristal que se encontraban entre sus pertenencias.

El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de los ciudadanos, en el estado de Chiapas.

Artículo anterior
En Villaflores, en operativo interinstitucional detienen a presunta narcomenudista
Artículo siguiente
Conato de incendio en Plaza Alaïa provoca pánico y accidente vehicular
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conato de incendio en Plaza Alaïa provoca pánico y accidente vehicular

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 21 de octubre de 2025. Momentos de tensión y pánico se vivieron la mañana de este martes en la Plaza Alaïa, ubicada...
Leer más

En Villaflores, en operativo interinstitucional detienen a presunta narcomenudista

Al Instante staff - 0
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación...
Leer más

Reportan Incendio en plaza Alaia.

Al Instante staff - 0
Al interior de las instalaciones en el área gourmet.
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV