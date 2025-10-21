En operativo interinstitucional en Ciudad Hidalgo detienen a masculino en posesión de narcóticos.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), de la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Ciudad Hidalgo.

En acciones preventivas y disuasivas, con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca establecidas en el ejido Barra Cahoacán, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Clever “N” , a quien se le aseguraron, 10 dosis de sustancia granulosa con las características propias de la droga conocida como cristal que se encontraban entre sus pertenencias.

El presunto responsable fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de los delitos que laceran la salud pública de los ciudadanos, en el estado de Chiapas.