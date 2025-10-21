martes, octubre 21, 2025
Conato de incendio en Plaza Alaïa provoca pánico y accidente vehicular

Tapachula, Chiapas; 21 de octubre de 2025.

Momentos de tensión y pánico se vivieron la mañana de este martes en la Plaza Alaïa, ubicada sobre la 4ª Avenida Sur de Tapachula, luego de que alrededor de las 11:30 de la mañana se activara la alarma contra incendios, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación inmediata del lugar.

Testigos señalaron que al sonar la alarma, muchas personas salieron corriendo creyendo que se trataba de una alarma sísmica o temiendo una posible explosión, mientras el personal de seguridad apoyaba en el desalojo. Esta situación provocó pánico escénico entre los presentes, generando confusión y aglomeraciones en las salidas.

El fuego se originó en un local de comida rápida del área gourmet, sin embargo, gracias a la rápida intervención de Bomberos y Protección Civil, solo se trató de un conato de incendio, presuntamente causado por un cortocircuito. No se reportaron personas lesionadas por el fuego, pero la plaza permaneció cerrada durante aproximadamente dos horas.

Durante la evacuación, se registró un accidente vehicular en el estacionamiento de la misma plaza. Un vehículo particular impactó a una motocicleta en la que viajaba una pareja, resultando lesionada Cinthya “N”, de 27 años, quien presentó dolor en la rótula y tobillo izquierdo.

Paramédicos de la unidad URM-04 del Grupo S.A.E. brindaron atención prehospitalaria a la joven, quien posteriormente fue trasladada a una clínica particular para una valoración médica más completa. Su estado de salud fue reportado como estable.

De acuerdo con testigos, el accidente ocurrió cuando el conductor del automóvil realizaba maniobras para salir del estacionamiento, sin percatarse de la motocicleta que circulaba cerca. Elementos de la Policía Municipal y ajustadores de seguros arribaron al sitio para deslindar responsabilidades y brindar apoyo a los involucrados.

Autoridades exhortaron a los establecimientos y visitantes a mantener la calma en casos de emergencia y atender las indicaciones del personal de seguridad para evitar incidentes similares.
