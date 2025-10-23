Tapachula FC recibe a Jaguares en una nueva edición del Clásico Chiapaneco

Tapachula, Chiapas a 23 de octubre de 2025.– El Estadio Olímpico de Tapachula se vestirá de gala este sábado 25 de octubre a las 7:00 de la noche, cuando Tapachula FC reciba a Jaguares FC en una nueva edición del Clásico Chiapaneco, duelo que promete intensidad, emociones y un ambiente inigualable en la Perla del Soconusco.

El compromiso correspondiente a la Jornada 10 de la Liga Premier enfrenta a dos equipos que representan al estado de Chiapas, y cuya rivalidad deportiva se ha convertido en un auténtico espectáculo dentro y fuera del terreno de juego.

Para el conjunto dirigido por Diego Mazariegos, este encuentro representa una oportunidad clave para retomar el camino del triunfo, luego de tres compromisos sin sumar de a tres. El estratega tapachulteco ha trabajado intensamente durante la semana con el objetivo de que su equipo recupere la contundencia y el orden que lo caracterizan.

Tapachula FC llega con algunas bajas sensibles, ya que Mateo Aguirre y Eduardo Ruiz no podrán ver acción debido a suspensión. Sin embargo, el regreso de José Solís y Edson De León será fundamental para reforzar el accionar del equipo y equilibrar las líneas en este importante compromiso.

La historia reciente entre Tapachula y Jaguares ha estado marcada por partidos vibrantes, llenos de pasión, entrega y goles, factores que mantienen a este duelo como uno de los más esperados por la afición chiapaneca.

Por su parte, Jaguares FC llega motivado luego de conseguir una victoria agónica ante Venados en Tuxtla Gutiérrez, resultado que elevó los ánimos en el plantel.

El ambiente en Tapachula ya se siente de fiesta. La afición del Soconusco, reconocida como una de las más fieles del país, se prepara para llenar las gradas y apoyar al equipo de casa en esta cita que promete ser una noche de fútbol intensa y emocionante.

Tapachula FC invita a toda la afición a vivir el Clásico Chiapaneco y respaldar con su energía al equipo de La Perla del Soconusco.