viernes, octubre 24, 2025
InicioAl InstanteEl presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció los resultados de...
El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció los resultados de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció los resultados de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que ha permitido mejorar de manera significativa la percepción de seguridad en la Perla del Soconusco.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Tapachula pasó de ocupar los primeros lugares en percepción de inseguridad al lugar número 15 en el levantamiento correspondiente a septiembre de 2025, reflejando el esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía, gracias al trabajo coordinado con el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño y con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal en Tapachula, Manuel Alejandro Lluch García, quienes, junto con las Fuerzas Armadas y corporaciones estatales y municipales, fortalecen día a día la tranquilidad de Tapachula.
Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de seguir transformando con humanismo, cercanía y coordinación, construyendo todos los días un Tapachula más seguro y con más confianza.

Fuerte choque entre combi y tráiler en el Libramiento Sur de Tapachula deja dos personas lesionadas
