Fuerte choque entre combi y tráiler en el Libramiento Sur de Tapachula deja dos personas lesionadas

Tapachula, Chiapas; viernes 24 de octubre de 2025. — Alrededor de las 16:00 horas, se registró un aparatoso accidente sobre el Libramiento Sur Oriente, a la altura de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando una combi de la ruta Rastro–Cafetales se impactó por la parte trasera contra un tráiler.

Según información preliminar, el conductor de la combi perdió el control de la unidad, provocando el choque que generó alarma entre los pasajeros.

En la unidad de transporte público viajaban aproximadamente 10 personas; dos de ellas, un hombre y una mujer, resultaron con lesiones leves. Fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja, en colaboración con el Grupo CARCH 04, sin necesidad de traslado a un hospital.

El conductor del tráiler se detuvo metros adelante y esperó la llegada de las autoridades para colaborar con el deslinde de responsabilidades, señalando que se percató del golpe y que mantendrá mayor precaución al circular por la zona.

El accidente dejó daños materiales considerables y generó tráfico lento mientras elementos de la Policía Municipal y Tránsito del Estado realizaban las diligencias correspondientes.
El orbe/Carlos Montes

