Ayuntamiento de Tapachula y UNICEF fortalecen la formación deportiva y alimentaria de la niñez

En seguimiento a la estrategia integral que fomenta la práctica deportiva, la buena nutrición y los valores que se desarrollan a través del deporte, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, en coordinación con UNICEF, puso en marcha el Programa “Disciplina, Fuerza y Buena Alimentación”.

Durante el acto inaugural, la titular de la dependencia, Brenda Contreras Edelmann, expuso que como parte de las políticas públicas promovidas por el alcalde Yamil Melgar Bravo, este programa tiene un impacto directo en diferentes zonas geográficas del municipio, al promover estilos de vida saludables y generar espacios seguros para el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Como parte de este esfuerzo y con el valioso apoyo de UNICEF, aliado estratégico comprometido con el bienestar de la infancia y la juventud, se realizó la entrega de equipamiento deportivo a la Escuela Municipal de Karate Do.


La secretaria municipal, subrayó que mediante estas acciones se continúan fortaleciendo las herramientas necesarias para que las nuevas generaciones accedan a la práctica deportiva, mejoren su calidad de vida y refuercen valores fundamentales como la disciplina, el respeto y la constancia.

Finalmente, la jefa de Oficina de UNICEF, Hanna Monsiváis, acompañada por la especialista en Educación, Aimée Freyre, resaltó que este tipo de colaboraciones con los gobiernos locales permiten generar entornos protectores y promover la actividad física como un pilar para el desarrollo integral de la niñez.

