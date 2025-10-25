sábado, octubre 25, 2025
Gran Concurso de Catrinas en el marco del Festival Xibal Balam 2025

Forma parte del Gran Concurso de Catrinas en el marco del Festival Xibal Balam 2025, una iniciativa de la líder juvenil Yazz Ramírez y la Red Ek Balam. 🕯️🌼
📅 Sábado 01 de noviembre
📍 Parque Bicentenario, Tuxtla Gutiérrez
🕕 Hora: 6:45 p.m.
🏆 ¡Habrá premios para los tres primeros lugares! 🏆
✨ Primer lugar: Un viaje a Cancún para dos personas, con todo incluido por tres días y dos noches, cortesía de Club Voyager México 🌴✈️
Consulta las bases escaneando el código QR en el cartel o pide más información al 961 233 7130.
📌Recuerda: solo se aceptarán caracterizaciones inspiradas en nuestras raíces y cultura mexicana. 🇲🇽
¡No te quedes fuera!
Ven y celebra con nosotros el orgullo de nuestras tradiciones. 🏵️🕯️❤️‍🔥
#XibalBalam #FestivalDeDíaDeMuertos #RedEkBalam

