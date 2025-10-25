Forma parte del Gran Concurso de Catrinas en el marco del Festival Xibal Balam 2025, una iniciativa de la líder juvenil Yazz Ramírez y la Red Ek Balam. 🕯️🌼

📅 Sábado 01 de noviembre

📍 Parque Bicentenario, Tuxtla Gutiérrez

🕕 Hora: 6:45 p.m.

🏆 ¡Habrá premios para los tres primeros lugares! 🏆

✨ Primer lugar: Un viaje a Cancún para dos personas, con todo incluido por tres días y dos noches, cortesía de Club Voyager México 🌴✈️

Consulta las bases escaneando el código QR en el cartel o pide más información al 961 233 7130.

📌Recuerda: solo se aceptarán caracterizaciones inspiradas en nuestras raíces y cultura mexicana. 🇲🇽

¡No te quedes fuera!

Ven y celebra con nosotros el orgullo de nuestras tradiciones. 🏵️🕯️❤️‍🔥

#XibalBalam #FestivalDeDíaDeMuertos #RedEkBalam