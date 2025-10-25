Habitantes de Tapachula se Sienten más Seguros, Revela Encuesta del Inegi

* ESTE AVANCE ES EL RESULTADO DEL ESFUERZO CONJUNTO Y LA COORDINACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES Y LA SOCIEDAD, SEÑALÓ EL GOBERNADOR EDUARDO RAMÍREZ.

* El Mandatario Chiapaneco Agradeció a las Fuerzas Armadas y a Todas las Instituciones de Seguridad que día a día Trabajan Para Garantizar la Paz y la Tranquilidad de las y los Ciudadanos.

* El Alcalde Yamil Melgar Reconoce Resultados de Estrategia en Seguridad Implementada por el Gobierno del Estado.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, reconoció los resultados de la estrategia de seguridad implementada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que ha permitido mejorar de manera significativa la percepción de seguridad en La Perla del Soconusco.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, Tapachula pasó de ocupar los primeros lugares en percepción de inseguridad al lugar número 15 en el levantamiento correspondiente a septiembre de 2025, reflejando el esfuerzo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

Yamil Melgar Bravo destacó que este avance es resultado del trabajo coordinado con el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, y con el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal en Tapachula, Manuel Alejandro Lluch García, quienes, junto con las Fuerzas Armadas y corporaciones estatales y municipales, fortalecen día a día la tranquilidad de Tapachula.

“Reconocemos el liderazgo y la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, cuyo trabajo decidido ha trazado una ruta clara para consolidar un Chiapas en paz y un Tapachula más seguro. Seguiremos trabajando en unidad, con voluntad y compromiso, para garantizar la tranquilidad y el bienestar de nuestra gente”, subrayó el Alcalde tapachulteco.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Tapachula reafirma su compromiso de seguir transformando con humanismo, cercanía y coordinación, construyendo todos los días un Tapachula más seguro y con más confianza. Boletín Oficial