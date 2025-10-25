domingo, octubre 26, 2025
SSP y FGE detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos en Palenque

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Palenque.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, en el fraccionamiento Pomoca, guardias estatales detuvieron a Eduardo “N”, a quien le aseguraron 20 bolsitas de sustancia granulosa con las características de la droga conocida como cristal, dinero en efectivo y un vehículo marca Chevrolet tipo Suburban color arena con placas del estado de Quintana Roo, en el que viajaba a bordo.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica por los delitos que resulten.

Cabe destacar, que el presunto responsable, manifestó ser presunto integrante de un grupo delictivo.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de trabajar en coordinación interinstitucional para combatir ilícitos que alteren la salud y el orden público en todo el territorio chiapaneco.

