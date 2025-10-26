domingo, octubre 26, 2025
En Chiapa de Corzo, SSP y FGE detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a un masculino con vehículo con reporte de robo en el municipio de Chiapa de Corzo.

Con el fin de hacer cumplir la ley y garantizar el Estado de Derecho de la ciudadanía chiapaneca, guardias estatales, en el punto C1 Santa Fe, detuvieron a Edson “N”, quien conducía un vehículo marca Nissan tipo Versa, con reporte de robo vigente en el estado de México de fecha 19 de febrero del 2023, como resultado de la consulta en el Registro Público Vehicular (REPUVE).

