lunes, octubre 27, 2025
spot_img
InicioAl Instante"Acordamos que Vamos Muy Bien": Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada con el...
Al InstanteNacional

«Acordamos que Vamos Muy Bien»: Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada con el Presidente Donald Trump

0
15

«ACORDAMOS QUE VAMOS MUY BIEN»: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SOSTIENE LLAMADA CON PRESIDENTE DONALD TRUMP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo, el sábado 25 de octubre, una llamada telefónica breve y cordial con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que concordó que los temas de seguridad, migración y comercio van muy bien.

“Seguimos trabajando, y no hay ninguna situación por lo pronto en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial. Fue una llamada cordial y los dos acordamos que vamos muy bien”, destacó

Durante la llamada que tuvo lugar el sábado, los mandatarios acordaron dar unas semanas más para cerrar el tema de las 54 barreras no arancelarias.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el primero de noviembre se cierra el plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses, entonces hable el sábado una conversación muy breve” comentó.

Artículo anterior
Reporte Ciudadano.
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Reporte Ciudadano.

Al Instante staff - 0
Un accidente vehicular sobre la glorieta de bonanza.
Leer más

La prevención esta en nosotros.

Al Instante staff - 0
Ante cualquier síntoma acude a tu médico.
Leer más

Conferencia de prensa en vivo. Lunes 27 de octubre 2025 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV