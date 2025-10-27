«Acordamos que Vamos Muy Bien»: Presidenta Claudia Sheinbaum sostiene llamada con el Presidente Donald Trump

«ACORDAMOS QUE VAMOS MUY BIEN»: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM SOSTIENE LLAMADA CON PRESIDENTE DONALD TRUMP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que sostuvo, el sábado 25 de octubre, una llamada telefónica breve y cordial con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el que concordó que los temas de seguridad, migración y comercio van muy bien.

“Seguimos trabajando, y no hay ninguna situación por lo pronto en donde pudiera haber el primero de noviembre algún arancel especial. Fue una llamada cordial y los dos acordamos que vamos muy bien”, destacó

Durante la llamada que tuvo lugar el sábado, los mandatarios acordaron dar unas semanas más para cerrar el tema de las 54 barreras no arancelarias.

“Acordamos hablarnos nuevamente en algunas semanas porque prácticamente estamos ya cerrando este tema, porque finalmente el primero de noviembre se cierra el plazo que nos habíamos puesto ambos de tres meses, entonces hable el sábado una conversación muy breve” comentó.