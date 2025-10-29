FGE presenta a una persona con reporte de No Localizado en Tuxtla

– Manifestó no haber sido víctima de un hecho delictuoso

La Fiscalía General del Estado presentó a una persona de sexo masculino de 42 años de edad, que contaba con reporte de No Localizado en el estado de Chiapas, como resultado de las acciones de investigación conforme al Protocolo de Actuación correspondiente a personas no localizadas, derivado de una denuncia interpuesta por sus familiares.

Derivado del operativo de búsqueda, la persona fue ubicada sobre el boulevard Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez, y presentada ante la representación social para ser escuchada en declaración ministerial, y después de ser atendida por un equipo multidisciplinario para confirmar su estado físico y emocional, manifestó no haber sido víctima de un hecho delictuoso.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las personas, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.