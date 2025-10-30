Eduardo Ramírez consolida acciones por la soberanía alimentaria y el bienestar del campo chiapaneco

· Desde la región Frailesca, el gobernador anunció el Programa de Apoyo Complementario a la Comercialización del Maíz

· Visitó los municipios de Villaflores y El Parral, donde impulsó acciones en materia de educación, campo, infraestructura y salud

En gira de trabajo por los municipios de Villaflores y El Parral, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar anunció el Programa de Apoyo Complementario a la Comercialización del Maíz. Subrayó que, gracias a la coordinación entre el gobierno de la Nueva ERA y el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se acordó mantener el precio de garantía del maíz en beneficio de las y los pequeños productores chiapanecos.

“Tenemos un compromiso con las y los productores de maíz, porque sin maíz no hay país, sin maíz no hay tortilla ni alimentos en los hogares. Acordamos con la Federación que nosotros, como gobierno del Estado, daríamos la diferencia a los precios establecidos. Esto significa que en Chiapas la tonelada del maíz estará en 7 mil pesos. Me comprometí a dar la diferencia y tengan la certeza de que habrá precio de garantía durante los próximos cinco años de mi administración”, apuntó.

En Villaflores, el mandatario destacó que, tras recuperar la paz, ahora se impulsan acciones enfocadas en el bienestar y desarrollo de la región Frailesca. En ese marco, entregó insumos agrícolas y anunció la rehabilitación del camino Crucero Nuevo Edén–Agrónomos Mexicanos–Domingo Chanona. Además, dio a conocer que se invertirán recursos en obras educativas y que trabajará de manera conjunta con el Ayuntamiento para fortalecer el sistema de agua potable.

En El Parral, Ramírez Aguilar enfatizó que garantizar un precio justo al maíz es una forma de reconocer el esfuerzo de las y los campesinos. Durante su visita, entregó apoyos al sector agrícola y becas Rosario Castellanos para la alfabetización, recorrió el aula móvil de capacitación para el empleo y los módulos de la Feria de la Salud, donde exhortó a las mujeres a aprovechar los servicios médicos para prevenir el cáncer de mama. Asimismo, reiteró su compromiso con el mejoramiento de la infraestructura educativa y de caminos.

En representación de María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, el titular de la Unidad Operativa 19 Chiapas Sur, Asunción Arreola Trinidad, reconoció el compromiso del gobernador con el campo chiapaneco y detalló que 7 mil 153 productores que entregaron su cosecha en el ciclo primavera–verano 2025 recibirán apoyos económicos suplementarios para la comercialización del maíz. Destacó que los gobiernos federal y estatal trabajan de manera conjunta para fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, así como el establecimiento de precios justos a productores.

A su vez, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Marco Antonio Barba Arrocha, informó que este apoyo beneficiará a productores de 19 municipios, convirtiendo a Chiapas en el primer estado en otorgar este respaldo. Subrayó que el maíz vuelve a ser un símbolo de dignidad y esperanza para las familias del campo y, en El Parral, destacó también la entrega de 500 bombas aspersoras para apoyar a agricultores y ganaderos.

El secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, dio a conocer que en El Parral se está alfabetizando a más de 500 personas, con una meta de mil 500, e invitó a redoblar esfuerzos para que en 2026 el municipio levante bandera blanca como territorio libre de analfabetismo. “Tenemos que hacer equipo para sacar adelante la educación, porque si El Parral puede, Chiapas puede”, expresó al refrendar su compromiso de atender las necesidades de la Telesecundaria.

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que a nivel nacional Chiapas ocupa el primer lugar en dosis aplicadas contra el sarampión en menos de un año y destacó el inicio de la campaña de limpieza en los panteones, con el propósito de prevenir la propagación del dengue. Detalló que en esta ocasión a El Parral se acercaron los servicios médicos en salud bucal, vacunación, planificación familiar, atención de violencia de género, cáncer de mamá, entre otros.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, explicó que en Villaflores se ejecutan obras en la Secundaria General Lázaro Cárdenas y en el Cobach Plantel 181, y que próximamente iniciarán los trabajos en la Telesecundaria 291 Benemérito de las Américas, la Primaria Fray Matías de Córdova y la Secundaria del Estado Villaflores. En El Parral, precisó que ya se concluyó la obra en el Jardín de Niñas y Niños Ángel Albino Corzo Castillejos y que pronto comenzará una más en la Escuela Primaria Benigno Gómez Cal y Mayor, reiterando que el objetivo es sustituir aulas de madera o lámina por espacios seguros y dignos.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, destacó que, en cumplimiento a la instrucción del gobernador de mejorar la infraestructura carretera, se rehabilitarán 11 kilómetros en tramos aislados del Crucero Nuevo Edén–Agrónomos Mexicanos–Domingo Chanona, con una inversión cercana a 20 millones de pesos, en beneficio de más de 45 mil personas.

El diputado local por el Distrito 23, Mario Francisco Guillén Guillén, resaltó el compromiso de Eduardo Ramírez con la seguridad y el bienestar de la población, señalando que, gracias a su liderazgo, se ha reducido la impunidad y se impulsa un gobierno humanista. Manifestó su orgullo por contribuir desde el Congreso del Estado en la creación de leyes que beneficien a las y los chiapanecos.

Las presidentas municipales de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, y de El Parral, Elvira del Carmen Castañeda Maza, reconocieron las acciones de seguridad promovidas por el gobernador, las cuales han devuelto la paz a Chiapas y permitido reactivar el campo y la economía de la Frailesca. Además, destacaron los avances en salud, educación e infraestructura carretera.

En nombre de las y los beneficiarios de Villaflores, Gisell Alejandra Molina Molina calificó a Eduardo Ramírez como un gobernador que cumple su palabra, escucha a su pueblo y comprende el valor del trabajo en el campo. Asimismo, María Herlinda López Hernández, beneficiaria de la Beca Rosario Castellanos en El Parral, expresó su gratitud al gobierno estatal por el Programa Chiapas Puede, gracias al cual ella y su esposo, y muchas personas más, han aprendido a leer y escribir.