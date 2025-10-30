Juan Carlos Moreno Guillén toma protesta como vocal en la Conatrib

En el marco de las actividades de la 3ª Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conatrib, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, tomó protesta como vocal de la Zona Sur de la Mesa Directiva de este organismo nacional.



En este contexto, el magistrado presidente Moreno Guillén reafirmó su disposición para contribuir, desde su nueva encomienda, al desarrollo de políticas y acciones que fortalezcan el sistema judicial en beneficio de la ciudadanía.