Empresarios y autoridades fortalecen acciones de seguridad en Tapachula: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas.– Con el objetivo de reforzar la seguridad y mantener la paz social, empresarios y representantes de los sectores productivos sostuvieron una reunión de trabajo con el Secretario de Seguridad del Pueblo, Dr. Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, y el Comisario de Seguridad Pública Municipal, Dr. Manuel Alejandro Lluch Cruz.



Durante el encuentro, los empresarios expresaron su sentir y propuestas en materia de seguridad, siendo escuchados con atención por las autoridades estatales y municipales. Coincidieron en la importancia de fortalecer la comunicación y la confianza para seguir construyendo un entorno más seguro para todos.

Al cierre de la reunión, se acordó sumar esfuerzos y trabajar en conjunto mediante estrategias coordinadas que garanticen la tranquilidad y el desarrollo económico de Tapachula.

El presidente Yamil Melgar destacó que cuando gobierno y ciudadanía trabajan unidos, se logra avanzar con voluntad y resultados.