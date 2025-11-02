domingo, noviembre 2, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez comparte con las familias de Copainalá la celebración de Día...
Al Instante

Eduardo Ramírez comparte con las familias de Copainalá la celebración de Día de Muertos

0
16

– Visitó el Panteón Municipal de Copainalá para admirar los altares representativos de la cultura zoque

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el Panteón Municipal de Copainalá para admirar los altares representativos de la cultura zoque y acompañar a las familias que participaban en la tradicional velada de Todos Santos para esperar la llegada de las almas de sus seres queridos.

Entre música tradicional y rodeado de aromas y flores de cempasúchil, velas, pan artesanal, somés y otros platillos típicos, el mandatario, acompañado de su esposa Sofía Espinoza Abarca y su hija Yazmín Ramírez Espinoza, recorrió el recinto y visitó la tumba del profesor Luciano, recordado promotor cultural y de la gastronomía del municipio.

En este ambiente lleno de fe y tradición, Ramírez Aguilar agradeció al pueblo de Copainalá por su hospitalidad y por permitirle compartir una de las celebraciones más significativas y arraigadas en la identidad chiapaneca.

“Me da mucha alegría estar aquí, ratificando el mundo de la cultura prehispánica zoque, la cual es única en Chiapas. Y Copainalá preserva su tradición, es un pueblo con historia y costumbres. Decidí estar esta noche aquí porque soy un promotor de la cultura y las tradiciones que nuestro Chiapas tiene para mostrar y ofrecer a México y al mundo”, expresó.

Por su parte, el alcalde Carlos Cruz Cruz explicó que los altares representan la expresión más profunda del pueblo durante las festividades de Todos Santos, ya que su estructura, compuesta por tres niveles, simboliza el cielo, la tierra y el inframundo. Detalló que los elementos que los integran, como alimentos, luces y flores de cempasúchil, guían a las almas en su regreso, reflejando la fe, el respeto y el amor hacia quienes han partido.

Eduardo Ramírez comparte con las familias de Copainalá la celebración de Día de Muertos
Artículo anterior
Vecinos vuelven a bloquear las inmediaciones del mercado Los Laureles 2.
Artículo siguiente
Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo: Claudia Sheinbaum
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo: Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres...
Leer más

Vecinos vuelven a bloquear las inmediaciones del mercado Los Laureles 2.

Al Instante staff - 0
No quieren que siga el centro de acopio de basura en el lugar. En esta ocasión extendieron el perímetro del bloqueo desde las entradas...
Leer más

Ultimaron a Carlos Manzano

Al Instante staff - 0
La presidenta Claudia Sheinbaum convocó este domingo a los titulares de la Defensa, Marina y Seguridad a Palacio Nacional para analizar el homicidio del...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV