Hemos Bajado la Guardia en la Lucha Contra el Sida: ONG’S

• Organismos internacionales reconocen que se han descuidado muchos trabajos.

Tapachula, Chiapas 6 de Noviembre del 2025.- A nivel internacional el máximo organismo en la lucha contra el VIH, ONU-Sida, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas está reconociendo que autoridades y organismos no gubernamentales han bajado la guardia en la lucha contra el SIDA, algo que es preocupante para la humanidad.

Rosemberg López Samayoa, Presidente de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el Sida lamentó esta situación, derivado de las políticas públicas que implemento el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump sobre el tema migratorio, recortando e incluso quitando presupuestos a los organismos y agrupaciones no gubernamentales. EL ORBE/ Mesa de Redacción.