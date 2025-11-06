Muere elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en trágico Accidente.

* reo intentó escapar durante su traslado

Tapachula, Chiapas | Jueves 6 de noviembre de 2025.

La tarde de este jueves, alrededor de las 19:00 horas, se registró un lamentable accidente sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a la altura de Protección Civil, donde un elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata perdió la vida luego de que la patrulla en la que viajaba chocara contra un poste y un transformador cayera sobre la unidad.

De acuerdo con información preliminar, el percance ocurrió durante el traslado de un reo que había sido llevado al Hospital General de Tapachula para recibir atención médica tras presentar una herida.

Al intentar escapar del nosocomio, se activó un fuerte operativo en el que participaron elementos de diversas corporaciones, logrando su recaptura minutos después.

Posteriormente, el detenido fue abordado en una patrulla junto con cuatro elementos de la Fuerza de Reacción para ser trasladado nuevamente a su centro de reclusión. Durante el trayecto, el individuo habría protagonizado un forcejeo dentro de la unidad, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo y se impactara contra un poste de energía eléctrica.

El impacto fue tan fuerte que el transformador cayó sobre la patrulla, ocasionando la muerte instantánea de uno de los elementos. En el lugar permanecen peritos de la Fiscalía de Distrito y personal de la Policía Estatal realizando las diligencias correspondientes.

De manera extraoficial se informó que el reo fue asegurado nuevamente y puesto a disposición de las autoridades competentes.

La carretera Tapachula–Puerto Madero permanece cerrada a la altura de Sam’s Club, mientras se efectúan las labores de retiro y peritaje.

Descanse en paz el elemento caído en cumplimiento de su deber. El Orbe / Carlos Montes