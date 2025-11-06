viernes, noviembre 7, 2025
YAMIL MELGAR IMPULSA MODERNIZACIÓN DE COAPATAP

Encabeza la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 06 de noviembre de 2025.– El presidente municipal Yamil Melgar Bravo encabezó la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), donde se presentaron avances y propuestas orientadas a la modernización administrativa y operativa del organismo.

Acompañado por la Síndica Municipal Cleo Ortiz, el director general Héctor Manuel Lazos Cota e integrantes de la Junta de Gobierno, Melgar Bravo destacó que el COAPATAP avanza en un proceso de reingeniería integral que busca optimizar recursos, mejorar la atención a los usuarios y fortalecer la infraestructura hidráulica para brindar un servicio eficiente y de calidad.

Entre los avances presentados, se informó que ya será posible realizar el pago del servicio de COAPATAP en todos los establecimientos OXXO de la República Mexicana, una acción que facilitará los trámites a las y los usuarios. Asimismo, se anunció que próximamente se lanzará una campaña especial por el Buen Fin, con beneficios directos para las familias tapachultecas, enfatizando apoyos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres solteras y grupos en situación de vulnerabilidad.

El alcalde subrayó que el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es un ejemplo de trabajo honesto y cercano a la gente, lo que inspira al Ayuntamiento de Tapachula a seguir transformando los servicios públicos con responsabilidad y transparencia.

Melgar Bravo refrendó su compromiso de continuar trabajando junto a la Síndica Municipal, las regidoras y los regidores, para dejar un legado sólido a las y los tapachultecos, con instituciones modernas, eficientes y al servicio del pueblo.

Junto al Gobierno de México, Eduardo Ramírez fortalece al campo con apoyo complementario al maíz
Muere elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en trágico Accidente.
Hemos Bajado la Guardia en la Lucha Contra el Sida: ONG’S

Al Instante staff - 0
• Organismos internacionales reconocen que se han descuidado muchos trabajos. Tapachula, Chiapas 6 de Noviembre del 2025.- A nivel internacional el máximo organismo en la lucha...
Muere elemento de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal en trágico Accidente.

Al Instante staff - 0
* reo intentó escapar durante su traslado Tapachula, Chiapas | Jueves 6 de noviembre de 2025. La tarde de este jueves, alrededor de las 19:00 horas,...
Junto al Gobierno de México, Eduardo Ramírez fortalece al campo con apoyo complementario al maíz

Al Instante staff - 0
· En Frontera Comalapa, el gobernador y la directora de Alimentación para el Bienestar anunciaron la...
