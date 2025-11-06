YAMIL MELGAR IMPULSA MODERNIZACIÓN DE COAPATAP

Encabeza la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de COAPATAP.

Tapachula, Chiapas; 06 de noviembre de 2025.– El presidente municipal Yamil Melgar Bravo encabezó la Tercera Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), donde se presentaron avances y propuestas orientadas a la modernización administrativa y operativa del organismo.

1 de 3

Acompañado por la Síndica Municipal Cleo Ortiz, el director general Héctor Manuel Lazos Cota e integrantes de la Junta de Gobierno, Melgar Bravo destacó que el COAPATAP avanza en un proceso de reingeniería integral que busca optimizar recursos, mejorar la atención a los usuarios y fortalecer la infraestructura hidráulica para brindar un servicio eficiente y de calidad.

Entre los avances presentados, se informó que ya será posible realizar el pago del servicio de COAPATAP en todos los establecimientos OXXO de la República Mexicana, una acción que facilitará los trámites a las y los usuarios. Asimismo, se anunció que próximamente se lanzará una campaña especial por el Buen Fin, con beneficios directos para las familias tapachultecas, enfatizando apoyos a personas adultas mayores, personas con discapacidad, madres solteras y grupos en situación de vulnerabilidad.

El alcalde subrayó que el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, es un ejemplo de trabajo honesto y cercano a la gente, lo que inspira al Ayuntamiento de Tapachula a seguir transformando los servicios públicos con responsabilidad y transparencia.

Melgar Bravo refrendó su compromiso de continuar trabajando junto a la Síndica Municipal, las regidoras y los regidores, para dejar un legado sólido a las y los tapachultecos, con instituciones modernas, eficientes y al servicio del pueblo.