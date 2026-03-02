martes, marzo 3, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán
Al Instante

Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán

0
11

En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la Red de Salud Bucal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), donde entregó equipo odontológico y puso en marcha la primera unidad dental totalmente equipada en la Clínica Hospital de este municipio. Destacó que estas acciones permitirán ampliar la cobertura y elevar la capacidad de atención para las y los derechohabientes. Más tarde, el mandatario entregó camiones recolectores de basura en coordinación con el Ayuntamiento y anunció que Comitán recibirá otra unidad adicional, donada por Pemex.

Artículo anterior
Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán
Artículo siguiente
Trágico accidente en el Libramiento Sur de Tapachula deja un elemento de la Guardia Nacional sin vida
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Trágico accidente en el Libramiento Sur de Tapachula deja un elemento de la Guardia Nacional sin vida

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 02 de marzo 2026.- La tarde de este lunes a las 15:50 horas se registró un fuerte accidente sobre el Libramiento...
Leer más

Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán

Al Instante staff - 0
• Encabezó el arranque de la Red de Salud Bucal del Isstech • Entregó camiones recolectores de basura en coordinación con el Ayuntamiento El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar...
Leer más

Estado y municipio fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, informó sobre la visita de trabajo del secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, con quien...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV