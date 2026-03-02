Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán

En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la Red de Salud Bucal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), donde entregó equipo odontológico y puso en marcha la primera unidad dental totalmente equipada en la Clínica Hospital de este municipio. Destacó que estas acciones permitirán ampliar la cobertura y elevar la capacidad de atención para las y los derechohabientes. Más tarde, el mandatario entregó camiones recolectores de basura en coordinación con el Ayuntamiento y anunció que Comitán recibirá otra unidad adicional, donada por Pemex.