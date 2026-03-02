martes, marzo 3, 2026
Al Instante

En Chiapas, la violencia contra las mujeres no se tolera; denunciar es proteger tu vida: SSP

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 02 de marzo de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo, y por ser un mes de reflexión y acción por los derechos de las mujeres, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) hace un exhorto claro y respetuoso a todas las mujeres en Chiapas: No están solas y no deben guardar silencio ante ninguna forma de violencia.

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, ha reiterado que cada denuncia será atendida con sensibilidad, perspectiva de género y absoluto apego a la ley, garantizando protección inmediata y seguimiento puntual.

Esta postura responde a la visión firme del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien ha establecido que en Chiapas no hay espacio para la impunidad y que la seguridad de las mujeres es prioridad del Estado. Denunciar no es generar conflicto, denunciar es activar la protección institucional, y es romper el ciclo de la violencia.

La SSP fortalece patrullajes preventivos, atención inmediata a reportes de violencia familiar y coordinación permanente con las instancias competentes para salvaguardar la integridad de las mujeres y sus familias.

Si eres víctima o conoces un caso de violencia, acércate, reporta y permite que las instituciones actúen. Cada llamada al 089 cuenta, cada denuncia importa.

En esta Nueva ERA, proteger la vida y la dignidad de las mujeres no es un discurso, es un compromiso permanente.

Actuamos con contundencia ante delitos en agravio de niñas, adolescentes y mujeres: Fiscal General
Estado y municipio fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar
Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán

Al Instante staff - 0
En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la Red de Salud Bucal del Instituto de Seguridad Social de los...
Leer más

