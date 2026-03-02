martes, marzo 3, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEstado y municipio fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar
Al Instante

Estado y municipio fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar

0
19

Tapachula, Chiapas.– El presidente municipal, Yamil Melgar, informó sobre la visita de trabajo del secretario de Protección Civil del Estado, Mauricio Cordero, con quien encabezó una agenda enfocada en fortalecer la coordinación y las acciones preventivas en el municipio.

En las instalaciones de Protección Civil municipal, junto al secretario de Protección Civil de Tapachula, Luis Demetrio Martínez, sostuvieron una reunión para evaluar avances, revisar protocolos y dar seguimiento a la agenda operativa. El encuentro permitió alinear acciones entre estado y municipio para fortalecer la capacidad de respuesta.

Posteriormente realizaron un recorrido de supervisión en el recinto de la Feria de Tapachula, donde verificaron medidas de seguridad, rutas de evacuación y puntos de atención, a fin de garantizar condiciones adecuadas para las y los asistentes.

La agenda incluyó también la visita al predio donde se construirán las nuevas instalaciones regionales de Protección Civil, proyecto que permitirá ampliar la cobertura y atención en beneficio de la región.

El alcalde Yamil Melgar reiteró que en Tapachula la prevención es una prioridad y que el trabajo coordinado con el Gobierno del Estado permite avanzar con responsabilidad en la protección de la población.

Estado y municipio fortalecen la Protección Civil en Tapachula: Yamil Melgar
Artículo anterior
En Chiapas, la violencia contra las mujeres no se tolera; denunciar es proteger tu vida: SSP
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Trágico accidente en el Libramiento Sur de Tapachula deja un elemento de la Guardia Nacional sin vida

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas a 02 de marzo 2026.- La tarde de este lunes a las 15:50 horas se registró un fuerte accidente sobre el Libramiento...
Leer más

Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán

Al Instante staff - 0
En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a la Red de Salud Bucal del Instituto de Seguridad Social de los...
Leer más

Eduardo Ramírez fortalece atención odontológica y servicios públicos en Comitán

Al Instante staff - 0
• Encabezó el arranque de la Red de Salud Bucal del Isstech • Entregó camiones recolectores de basura en coordinación con el Ayuntamiento El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV