Trágico accidente en el Libramiento Sur de Tapachula deja un elemento de la Guardia Nacional sin vida

Tapachula, Chiapas a 02 de marzo 2026.- La tarde de este lunes a las 15:50 horas se registró un fuerte accidente sobre el Libramiento Sur, a la altura de la entrada al Camino Viejo a Mazatán, que dejó como saldo un elemento de la Guardia Nacional sin vida y otro más gravemente lesionado.

De acuerdo con los primeros reportes, ambos masculinos viajaban a bordo de una motocicleta todo terreno en dirección de oriente a poniente. Presuntamente, al tomar una curva pronunciada, el conductor perdió el control de la unidad y se impactó contra el camellón central. Tras el choque, los dos ocupantes quedaron tendidos sobre el pavimento, en los carriles contrarios.

Al sitio acudieron diversas corporaciones policiacas, así como elementos de la Guardia Nacional. De manera extraoficial se informó que las víctimas serían integrantes activos de dicha corporación federal, quienes se encontraban fuera de servicio al momento del percance.

Paramédicos de Protección Civil y del Grupo SAE brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud se reporta como delicado.

La zona fue acordonada por las autoridades, lo que generó fuerte congestionamiento vehicular en ambos sentidos del Libramiento Sur durante varias horas. Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al SEMEFO, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del accidente. El orbe/Carlos montes