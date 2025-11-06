Junto al Gobierno de México, Eduardo Ramírez fortalece al campo con apoyo complementario al maíz

1 de 8

· En Frontera Comalapa, el gobernador y la directora de Alimentación para el Bienestar anunciaron la estrategia para garantizar un precio justo para las y los productores

· El mandatario encabezó acciones para fortalecer la infraestructura educativa y de caminos, la salud y la educación

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de la directora de Alimentación para el Bienestar del Gobierno de México, María Luisa Albores González, realizó una gira de trabajo por el municipio de Frontera Comalapa, donde se anunció el Programa de Apoyo Complementario a la Comercialización del Maíz, una estrategia que busca garantizar un precio justo para las y los productores de este grano básico.