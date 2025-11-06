Juan Carlos Moreno Guillén fortalece diálogo con la comunidad jurídica en Comitán

– Desde Comitán, reafirma su compromiso de construir una justicia con humanismo.

Con el propósito de mantener una justicia cercana y transparente, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, sostuvo un encuentro con el gremio de abogadas y abogados del municipio de Comitán, en el marco de su agenda de trabajo por los distritos judiciales de la entidad.

Durante esta reunión, integrantes de la Barra Comiteca de Abogados, el Colegio Comiteco de Abogados, la Asociación de Abogados Komi-tlán y la Asociación de Abogados Balún Canán, expusieron inquietudes, necesidades y propuestas relacionadas con la labor jurisdiccional, además de reconocer la apertura y disposición del Poder Judicial para escuchar y generar espacios de diálogo directo con quienes ejercen la abogacía en la región.

En este contexto, el magistrado presidente destacó que uno de los principales objetivos de estas jornadas es acercar la justicia al pueblo y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones. “La población necesita saber qué hacemos las y los juzgadores; necesita sentir confianza y cercanía” señaló, al tiempo de añadir que esta acción fortalece la campaña institucional de La Justicia es La Paz.

Asimismo, subrayó la importancia de que las y los litigantes acompañen este proceso desde una perspectiva de humanismo judicial, particularmente en materia familiar, donde se impulsan nuevas políticas y modelos de atención que ponderen la empatía, en beneficio de niñas, niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad.

En su mensaje, Moreno Guillén anunció la ampliación de proyectos para fortalecer los servicios en la sede judicial de Comitán, lo cual permitirá contar con mejores herramientas para la labor jurisdiccional, en conjunto con el ejercicio profesional del derecho.

Finalmente, puntualizó que “la justicia, si no es pronta, no es justicia” por lo que se deben facilitar procesos, no complicarlos; trabajar desde el diálogo y en coordinación, para lograr resultados que verdaderamente sirvan a la población.

En este marco, la Barra Comiteca de Abogados realizó la entrega de un reconocimiento al magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén, por su iniciativa de acercar la justicia al pueblo y dignificar la labor judicial en la sociedad chiapaneca.

Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas reafirma su compromiso de construir una justicia con humanismo, desde la escucha activa, el trabajo colaborativo y la convicción de que la paz se construye desde cada sector de la sociedad.

En este evento estuvieron presentes el presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez; el presidente de la Barra Comiteca de Abogados, Javier Abarca Arias; el presidente del Colegio Comiteco de Abogados, Javier Simuta Herrera; el presidente de la Asociación de Abogados Komi-tlán, Ismael Rodríguez Navarro; el decano de la Barra Comiteca de Abogados, Mario César Gómez Aguilar; el fiscal de Distrito Fronterizo Sierra, William Hernández Ovando; integrantes de la Barra Comiteca de Abogados, Nancy Fabiola Quiroz Rivera y Javier Alexis Abarca Ramírez; así como personas juzgadoras de la Delegación Comitán y representantes del ámbito jurídico de la región.