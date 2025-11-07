En operativo interinstitucional detienen a masculino con paquetes de marihuana en Suchiate

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, aseguraron 17 paquetes de al parecer marihuana y detuvieron a un presunto responsable, en el municipio de Suchiate.

En respuesta a una denuncia ciudadana al sistema de emergencias 911 (C5) Escudo Pakal, sobre la presunta venta de narcóticos, guardias estatales detuvieron a Juan “N”, originario del Estado de México, a quien le aseguraron 17 paquetes de nylon transparente de al parecer marihuana con un peso de un kilogramo cada uno.

El detenido, presunto integrante del cártel denominado “Botanas”, quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener estrategias interinstitucionales de seguridad para la prevención, combate e inhibición de la comercialización de drogas, en el estado de Chiapas.