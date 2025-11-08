En operativo de seguridad detienen a masculino con arma de fuego y narcóticos en Tapachula

sábado, noviembre 8, 2025
La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Preventiva y la Guardia Estatal Fronteriza, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por la portación de arma de fuego y posesión de presuntos narcóticos, en el municipio de Tapachula.

En recorridos preventivos y disuasivos sobre la colonia Pobres Unidos, guardias estatales detuvieron a Pedro “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego tipo escuadra calibre 380, un cargador, 5 cartuchos útiles y 8 dosis de la droga conocida como cristal.

El detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los trabajos de seguridad, vigilancia y combate a los delitos que pongan en riesgo a la ciudadanía chiapaneca.

