Universidad Politécnica de Tapachula Mantiene Adeudo Millonario con Empresa de Limpieza

* Aseguran Afectados que la Institución Educativa Dejó de Realizar los Pagos Correspondientes Desde el mes de Mayo.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2025.- La Universidad Politécnica de Tapachula (UPTap) adeuda más de un millón de Pesos a la empresa local de limpieza Asepcia, situación que ha generado un fuerte impacto económico para la compañía, la cual asegura contar con un contrato legal vigente.
De acuerdo con la información documentada, la institución educativa dejó de realizar los pagos correspondientes desde el mes de mayo, por lo que la empresa solicitó la intervención del Gobierno del Estado ante un presunto incumplimiento contractual.

Monserrat Gutiérrez, encargada del área de cobranzas de Asepcia, señaló que la empresa ha continuado prestando el servicio de limpieza a la UPTap; sin embargo, desde hace ocho meses no han recibido el pago mensual acordado, lo que ha complicado el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
“Hemos tratado de mantener comunicación con el área de contabilidad, incluso hemos acudido de manera presencial. Nos confirman que el pago se realizará, pero hasta ahora no se ha reflejado nada. No recibir el pago desde mayo hasta diciembre afecta directamente nuestros ingresos, sobre todo porque ya tenemos compromisos establecidos para cubrir los salarios y prestaciones de nuestras colaboradoras”, expresó.
De acuerdo con el contrato, la Universidad Politécnica de Tapachula debía cubrir un pago mensual de 125 mil 280 Pesos por concepto de servicios especializados de limpieza. Al acumularse ocho meses de adeudo, el monto total asciende a un millón 2 mil 240 Pesos.
La empresa manifestó su preocupación debido a que la UPTap recibe anualmente presupuesto estatal, por lo que existe incertidumbre ante el cierre fiscal de 2025 y la posibilidad de que el servicio sea considerado para el ejercicio 2026. A pesar de los intentos de diálogo, aseguran que no han sido atendidos por las autoridades universitarias.
Finalmente, Asepcia destacó que cuenta con más de seis años de operación en el Estado, posee el nombramiento de Empresa Socialmente Responsable, cumple con sus obligaciones fiscales y otorga todas las prestaciones de ley a sus trabajadores.
Por ello, consideró injusto que una empresa local que genera empleos y contribuye a la economía regional, se vea afectada por la falta de pago. EL ORBE/ Mesa de Redacción

