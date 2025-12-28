domingo, diciembre 28, 2025
Continúan Operativos de Seguridad y Prevención en Playas de Tapachula y la Región

* PC Recomienda a la Población Extremar Precauciones Para Prevenir Accidentes y Salvaguardar Vidas Durante el Periodo Vacacional.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2025.- En el marco del actual periodo vacacional, la Coordinación de Protección Civil del Estado de Chiapas, a través de la Delegación Regional X Soconusco Alto, informó que hasta el momento se mantiene saldo blanco en playas, ríos y centros recreativos, gracias a los recorridos preventivos y módulos de atención instalados en distintos municipios.
Joaquín Ernesto Molina, delegado regional de Protección Civil, señaló que las unidades municipales cuentan con módulos de atención prehospitalario, donde se brinda orientación y atención inmediata tanto a turistas como a pobladores locales. Detalló que en municipios como Metapa, el río Suchiate registró una afluencia aproximada de 680 personas y 80 vehículos, mientras que en Frontera Hidalgo, en zonas como Cascajos Quirinas, se contabilizaron 450 visitantes.

En Mazatán, las playas Barra San José, Ejido Emiliano Zapata y Barra San Simón recibieron alrededor de 1,900 personas.
En Tapachula, las playas San Benito y Playa Linda reportaron afluencias moderadas, sin incidentes, al igual que las playas del municipio de Suchiate, donde acudieron cerca de 80 personas. Las acciones de vigilancia se realizan de manera coordinada con Protección Civil Municipal, Secretaría de Marina y la Defensa Nacional.
Sin embargo, el funcionario expresó su preocupación por el aumento de accidentes de motociclistas, al registrarse entre dos y tres percances diarios en la región, principalmente por exceso de velocidad y falta de medidas de protección. Aunque no se han reportado fallecimientos durante la temporada Guadalupe-Reyes, sí se han presentado lesiones considerables, incluso en choques entre motocicletas.
Finalmente, Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones, evitar conducir cansados o bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad, usar cinturón de seguridad y casco protector, así como atender las recomendaciones del personal en playas y ríos, con el objetivo de prevenir accidentes y salvaguardar vidas durante el resto del periodo vacacional. EL ORBE/ JC

Empresarios Locales Cierran el Año con Señales de Estabilidad
Universidad Politécnica de Tapachula Mantiene Adeudo Millonario con Empresa de Limpieza
