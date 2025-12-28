domingo, diciembre 28, 2025
Empresarios Locales Cierran el Año con Señales de Estabilidad

* Destacan Recuperación de Actividades Comerciales.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2025.- A pesar de haber sido un año con retos económicos, empresarios locales consideran que el 2025 cierra con señales de estabilidad y una percepción positiva en la actividad comercial. Así lo expresó el ingeniero Roberto Aguilar Pérez, propietario de Radio Servicio Aguilar, quien destacó una recuperación gradual en el movimiento económico de la Ciudad.

El empresario señaló que, si bien el inicio del año fue complejo, diversas acciones macroeconómicas han permitido una mayor circulación de recursos, lo cual se refleja en el dinamismo del comercio local. “Se nota el movimiento, las tiendas están llenas, el centro está vivo y las plazas comerciales tienen gran afluencia. Ha sido una buena temporada para el comercio en general”, comentó.
Su giro comercial, dedicado a la venta de refacciones y equipos electrónicos, no depende tanto de temporadas altas, ya que mantiene una demanda constante durante todo el año, explicó. Aunque no se alcanzaron las metas de crecimiento proyectadas al inicio, resaltó que la empresa logró mantenerse estable, conservando su plantilla laboral y sin registrar caídas significativas.
En cuanto a la relación comercial con Estados Unidos y posibles afectaciones por temas arancelarios, el empresario afirmó que no hubo impactos negativos, ya que sus proveedores nacionales importan directamente desde Asia sin contratiempos. Los precios de insumos como el cobre y los cables se mantuvieron estables, dijo, lo que permitió conservar los costos para los consumidores.
Respecto al próximo año, Aguilar Pérez se mostró optimista y confió en un crecimiento sostenido, respaldado por planes de expansión y diversificación anunciados por sus principales proveedores. “Viene un mejor año, con más oportunidades y mayor dinamismo”, afirmó.
Finalmente, agradeció la preferencia de los clientes que, durante siete décadas, han respaldado a este negocio familiar, reafirmando su compromiso de seguir ofreciendo soluciones y atención personalizada al público. EL ORBE/ JC

