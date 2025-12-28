domingo, diciembre 28, 2025
spot_img
InicioSección PoliticaLocalLluvias Atípicas Afectan a Cultivos Frutales del Soconusco
Local

Lluvias Atípicas Afectan a Cultivos Frutales del Soconusco

0
25

* Productores Sufren Pérdidas Económicas.

Tapachula, Chiapas; 27 de Diciembre del 2025.- Las recientes lluvias atípicas registradas en la región del Soconusco están generando afectaciones significativas al sector agrícola, impactando de manera directa a productores de rambután, aguacate, mango, soya, ajonjolí y otros cultivos estratégicos para la economía local.
Municipios como Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Metapa, Frontera Hidalgo y Suchiate reportan pérdidas derivadas de un comportamiento climático cada vez más irregular.

De acuerdo con el ingeniero agrónomo Cristian Herrera, aunque la temporada oficial de lluvias concluyó desde finales de noviembre, actualmente persisten precipitaciones fuera de lo normal, alterando los ciclos productivos. En el caso del rambután, por ejemplo, las plantaciones se encontraban en una etapa de estrés hídrico necesaria para inducir la floración, proceso que normalmente ocurre entre diciembre y febrero.
Sin embargo, las lluvias inesperadas interrumpieron esta fase, comprometiendo la producción del próximo ciclo.
Situaciones similares se presentan en cultivos como el aguacate y el mango, donde la floración y el amarre del fruto dependen de condiciones climáticas específicas. Estas alteraciones generan pérdidas económicas considerables para los productores, muchos de los cuales enfrentan ya un escenario de incertidumbre y vulnerabilidad.
Este fenómeno es un reflejo claro de los efectos del cambio climático, donde las lluvias se presentan fuera de temporada y las sequías se prolongan, provocando que algunos productores abandonen la actividad agrícola o se vean obligados a cambiar de cultivo, reduciendo progresivamente las áreas de siembra.
El panorama es complejo y exige una respuesta articulada entre instituciones educativas, sector productivo y autoridades.
Resulta indispensable impulsar la tecnificación del campo, la investigación aplicada y la generación de estrategias de adaptación climática que permitan fortalecer la resiliencia del sector agrícola y garantizar su sostenibilidad a largo plazo. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros

Lluvias Atípicas Afectan a Cultivos Frutales del Soconusco
Artículo anterior
Eduardo Ramírez Supervisa Obra de Conservación del Camino Comitán–La Mesilla–Pujiltic
Artículo siguiente
Empresarios Locales Cierran el Año con Señales de Estabilidad
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

No habrá impunidad ante actos delictivos ocurridos en Villaflores: FGE y SSP

Al Instante staff - 0
• Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad del Pueblo informan resultados de operativos ante hechos delictivos en este municipio • Hay siete personas detenidas, así...
Leer más

Fallece mujer al interior de una vivienda.

Al Instante staff - 0
En la colonia quinta san román Tapachula, Chiapas 28 de diciembre de 2025.— Autoridades ministeriales investigan el fallecimiento de una joven mujer de 26...
Leer más

Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco

Al Instante staff - 0
Los invito a conocer las actividades deportivas del Parque Ecológico Lago de Texcoco, que hoy es área natural protegida de 14 mil hectáreas, no...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV