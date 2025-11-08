SSA Llama a la Población a Aplicarse la Vacuna Contra el Covid-19 Ante Temporada Invernal

Destacan que se Estará Aplicando una Dosis de la Farmacéutica Moderna

Recomendaron que Cada año se Debe Aplicar el Refuerzo Para Evitar Enfermedades Respiratorias

Reconocieron que en Algunos Casos Pueden Presentarse Efectos Secundarios Como Fiebre o Dolor de Cuerpo

*PERSONAL DEL SECTOR SALUD INICIA ACCIONES DE INMUNIZACIÓN PARA LA POBLACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS.

Tapachula, Chiapas; 7 de Noviembre del 2025.- La población se debe de vacunar una vez al año contra el Covid, y dicha vacuna forma parte del esquema básico, reveló personal de Salud, quien realiza las acciones de inmunización entre la población en espacios públicos.



A pesar de que aún persisten dudas y mitos en torno a esta vacuna, hay quienes deciden hacerlo sin ningún temor.Yohana Ramírez Hernández, enfermera del IMSS, dio a conocer que en las últimas semanas han aplicado la vacuna del Covid, Moderna, para la población de 18 años de edad en adelante, con la finalidad de prevenir la enfermedad.Algunas personas nos dicen que ya se aplicaron las vacunas cuando muy empezó lo que es Covid-19, se aplicaron las primeras tres o cuatro dosis de vacuna, pero en el esquema de vacunación ya es anual, cada año hay que hacer lo que es el refuerzo, como el de la influenza estacional igualmente. “Hay que ponerse su refuerzo cada año”, comentó.“Ahorita acaba de venir lo que es la vacuna Moderna, viene de Estados Unidos. Esta es efectiva como cualquier otra vacuna avaladas por los laboratorios reconocidos”, afirmaron.Así como también están aplicando lo que es la vacuna de neumococo, sarampión y rubeola, principalmente a niños que son de 2, 4 meses, y 1 año.Reconoció que la mayoría de las personas dicen no a vacunarse porque les va a dar reacción y todo lo que conlleva, pero cada organismo es diferente y tiene diferente inmunidad.Entonces, depende de cada organismo la reacción de esta vacuna, la mayoría de las veces no hay reacción, pero de darse, solo en algunos casos, causa fiebre y malestar de las articulaciones. EL ORBE/ JC