No habrá impunidad ante actos delictivos ocurridos en Villaflores: FGE y SSP

• Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad del Pueblo informan resultados de operativos ante hechos delictivos en este municipio

• Hay siete personas detenidas, así como armas y vehículos asegurados

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, y el Secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, informaron sobre los avances en las investigaciones y operativos derivados de los hechos ocurridos en dos bares del municipio de Villaflores, la madrugada del sábado.

Al respecto, el Fiscal General señaló que se han recibido denuncias por la desaparición de ocho personas, lamentablemente, una de ellas, quien respondía al nombre de Sergio Enrique “N”, fue localizado sin vida.

En cuanto a las tres personas del sexo femenino que laboraban en estos bares y resultaron lesionadas, precisó que los reportes médicos recibidos la mañana de este domingo, indican que se encuentran estables y continúan hospitalizadas; resaltó que se mantendrán pendientes de su evolución para, en su momento, recabar sus declaraciones.

Por su parte, Óscar Aparicio explicó que se detuvieron a siete personas, asegurándoles dos armas cortas, un arma larga y ocho vehículos, de los cuales, tres eran patrullas clonadas del Ejército Mexicano. Asimismo, se logró el rescate de una persona, quien ya se encuentra con sus familiares.

Gracias a las labores de investigación en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno de México, la Fiscalía General de la República, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se obtuvieron imágenes del grupo que ingresó a Villaflores, y material visual correspondiente al momento en que se llevó a cabo el incendio de los bares, donde se observa a sujetos portando chalecos y ropa operativa táctica, así como armas de fuego, quienes privan de la libertad a personas del sexo masculino.

Es preciso mencionar que, en los municipios de Berriozábal, Cintalapa, Ocozocoautla, Villaflores y Jiquipilas, se desplegaron 500 elementos, dos helicópteros y un avión no tripulado, aunado a las herramientas tecnológicas que implementó la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación.

Además, las autoridades mantienen una presencia importante de elementos en esas zonas, así como un operativo permanente para localizar a las personas desaparecidas.

Finalmente, el Fiscal General del Estado y el Secretario de Seguridad del Pueblo garantizaron que no habrá impunidad en estos lamentables hechos y estarán en constante comunicación con el pueblo chiapaneco para dar a conocer los avances de las investigaciones.