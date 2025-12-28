lunes, diciembre 29, 2025
spot_img
InicioAl InstanteEn el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas: Claudia Sheinbaum
Al Instante

En el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas: Claudia Sheinbaum

0
44

Me informa la Secretaría de Marina que en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas; 98 están lesionadas, cinco de ellas de gravedad. Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar.

La secretaria de Gobernación coordinará las labores. Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando.

https://x.com/claudiashein/status/2005428888537534975?s=46
Ver nota: Descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca deja 20 heridos – https://www.eluniversal.com.mx/estados/descarrilamiento-del-tren-interoceanico-en-oaxaca-deja-20-heridos-sigue-en-vivo-la-cobertura/

en el accidente del Tren Interoceánico lamentablemente fallecieron 13 personas
Artículo anterior
No habrá impunidad ante actos delictivos ocurridos en Villaflores: FGE y SSP
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez arranca trabajos de conservación del camino Betania–Soyatitán–Amatenango del Valle
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Circula en redes un video que muestra la desesperación dentro del Tren Interoceánico tras su descarrilamiento en Oaxaca

Al Instante staff - 0
Circula en redes un video que muestra la desesperación dentro del Tren Interoceánico tras su descarrilamiento en Oaxaca
Leer más

Eduardo Ramírez arranca trabajos de conservación del camino Betania–Soyatitán–Amatenango del Valle

Al Instante staff - 0
El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio de los trabajos de conservación del camino Betania–Soyatitán–Amatenango del Valle, una obra que contempla una inversión...
Leer más

No habrá impunidad ante actos delictivos ocurridos en Villaflores: FGE y SSP

Al Instante staff - 0
• Fiscal General del Estado y Secretario de Seguridad del Pueblo informan resultados de operativos ante hechos delictivos en este municipio • Hay siete personas detenidas, así...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV