Fallece mujer al interior de una vivienda.

En la colonia quinta san román

Tapachula, Chiapas 28 de diciembre de 2025.— Autoridades ministeriales investigan el fallecimiento de una joven mujer de 26 años de edad, identificada de manera preliminar como Natalia Guadalupe, ocurrido la mañana de este domingo al interior de una vivienda ubicada en la zona conocida como Quinta San Ramón, entre la colonia San Román y áreas cercanas a la carretera costera, al poniente de la ciudad.

El reporte fue realizado alrededor de las 10:00 de la mañana, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal como primeros respondientes, quienes confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y procedieron a acordonar el área. Posteriormente, arribaron corporaciones estatales para reforzar el resguardo del perímetro.

Más tarde, personal de Servicios Periciales y agentes de la Fiscalía General del Estado, adscritos al Distrito Fronterizo Costa, llevaron a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley que permitirá determinar la causa exacta del fallecimiento.

De manera extraoficial, se informó que la joven presentaba antecedentes de problemas de salud. Su cónyuge, quien se encontraba en el domicilio al momento de los hechos, fue requerido por la autoridad ministerial para rendir su declaración como parte del protocolo de investigación. Trascendió que la pareja había permanecido anteriormente en un albergue y que la mujer presentaba algunas lesiones visibles, versión que será analizada por las autoridades.

La fallecida deja en la orfandad a una menor de aproximadamente dos años de edad, situación que ha generado consternación entre vecinos del sector

Será la Fiscalía General del Estado la encargada de esclarecer los hechos y determinar si el deceso se debió a causas naturales o si existe alguna otra circunstancia que deba investigarse.El orbe / Carlos Montes