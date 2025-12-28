En Comitán, Eduardo Ramírez Supervisa Modernización del Rastro Municipal

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó las obras del proyecto de Restauración y Saneamiento de Microcuencas en la localidad Zaragoza la Montaña, del municipio de Comitán de Domínguez. Durante su visita, destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones orientadas a fortalecer la protección del medio ambiente, la preservación de los recursos naturales y la prevención de incendios forestales en distintas regiones de Chiapas.

“La restauración de microcuencas se ha convertido en una política ambiental con un gran impacto en el cuidado de la madre tierra. Estamos avanzando en 33 municipios de la entidad. Para mi gobierno es muy importante que ustedes se sumen a la conservación del medio ambiente, porque si no lo hacemos, todo va a cambiar, especialmente la producción agrícola y sus actividades laborales”, apuntó al señalar que en este municipio el proyecto abarca siete comunidades.



En este encuentro comunitario, Ramírez Aguilar enfatizó que trabajará de manera coordinada con autoridades ejidales y población en general para incorporar nuevas áreas naturales protegidas en esta zona, lo que permitirá acceder a apoyos del programa de Pago por Servicios Ambientales. Asimismo, entregó estufas ecológicas y anunció el proyecto de ampliación de la red de agua potable, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias.La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, dio a conocer que el proyecto de microcuencas contempló una inversión de 2 millones 580 mil Pesos, destinada a la apertura de 100 kilómetros de brechas cortafuego, la construcción de pretiles de piedra en 153 hectáreas para la retención de suelo e infiltración de agua, así como la entrega de 151 estufas ecológicas. Precisó que a nivel estatal el programa se ha extendido a 99 comunidades de 33 municipios, en beneficio de 71 microcuencas.Por su parte, el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter, explicó que se desarrollan obras de conservación de suelos en más de 50 hectáreas de zonas montañosas, con el fin de disminuir la erosión y favorecer la retención de suelo. Añadió que estas labores son ejecutadas por habitantes de las comunidades beneficiadas e incluyen acciones como la apertura de brechas cortafuego y la reforestación mediante siembra directa.El presidente municipal de Comitán de Domínguez, Mario Antonio Guillén Domínguez, manifestó que desde el Ayuntamiento se ha respaldado este proyecto a través de gestiones permanentes y refrendó el compromiso de continuar impulsando acciones que atiendan las principales necesidades de las comunidades.Como parte de esta gira de trabajo, el gobernador Eduardo Ramírez también constató los avances en la modernización del Rastro Municipal "Nueve Estrellas", un proyecto de renovación integral que permitirá mejorar las condiciones laborales, fortalecer la salud pública y dinamizar la actividad económica.