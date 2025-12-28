Suspenden Trabajos del Tren Interoceánico en Huixtla

* TRABAJADORES REALIZAN PARO DE LABORES PORQUE LA CONSTRUCTORA NO LES HA PAGADO LAS HORAS EXTRAS.

Huixtla, Chiapas; 27 de Diciembre de 2025.- Trabajadores del viaducto elevado del Tren Interoceánico de Huixtla, realizaron un paro de labores desde este sábado en la madrugada, inconformes porque no les han pagado horas extras que llevan trabajando.

Poco más de veinte trabajadores del tramo dos del fraccionamiento Torrecillas de Huixtla, aseguran que fueron contratados para laborar ocho horas diarias, más dos horas extras, los cuales no les han pagado desde el 19 de noviembre; indican también que la empresa Industrias Ingeniería Indi, con oficinas en Tapachula, manifestó que serían dos horas extras las que trabajarían, las que comenzaron a transcurrir desde 19 de noviembre, y el pago sería semanal.



Todo lo prometido no ocurrió, al ver esto, los trabajadores dialogaron con los encargados de la obra y les recordaron que la fecha de pago sería este pasado 19 de diciembre, pero les quedaron mal con sus extras, después que el pago sería este pasado sábado y tampoco les pagaron.Los inconformes afirman que a algunos de ellos les deben cuarenta horas extras, que les deben 125 Pesos por cada hora trabajada en un mes, por lo que en total les deben Cinco Mil Pesos a cada uno, sin contar los días sábados, en el cual trabajaron cinco horas, ya que cumplen con los horarios de 5:00 a 20:00 horas.El motivo de este desajuste en los salarios, es porque una contadora de nombre Paola, no ha realizado el depósito del recurso correspondiente a las horas extras, que corresponden del 19 de noviembre al dos de enero. EL ORBE/José Ángel López