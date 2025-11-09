SSP y FGE, en Villaflores detienen a masculino en posesión de presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino por el probable delito contra la salud en el municipio de Villaflores.

Resultado de patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, sobre la colonia San Pedro Buenavista, guardias estatales detuvieron a Elimar “N” alias «El Compadre» quien viajaba a bordo de una motocicleta marca Italika sin placas de circulación, a quien le aseguraron 10 dosis que en su interior contienen sustancia granulosa con las características de la droga conocida como cristal.

El detenido y los objetos como comprobación del ilícito, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener los trabajos de seguridad, vigilancia y combate a los delitos que pongan en riesgo a la ciudadanía chiapaneca.