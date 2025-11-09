domingo, noviembre 9, 2025
Contribuye Voluntariado del Poder Judicial al cuidado de la salud

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado, que encabeza Dalal Rabban Castell, realizó el evento Detección oportuna de osteopenia y osteoporosis en la Sala de Presidencia de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.


Esta jornada de salud fue completamente gratuita y dirigida a las y los integrantes de la casa de la justicia con el objetivo de contribuir de manera positiva a su salud y a la cultura de la prevención.

En ese sentido, la presidenta del Voluntariado agradeció al equipo médico por sumarse a las nobles causas y felicitó a las y los integrantes del Poder Judicial por cuidar de su salud, muestra del autocuidado, responsabilidad y amor propio.

Finalmente, Rabban Castell invitó a informarse sobre las acciones solidarias, jornadas y campañas que se emprenden desde el corazón de la justicia.

