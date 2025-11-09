Contribuye Voluntariado del Poder Judicial al cuidado de la salud

El Voluntariado del Poder Judicial del Estado, que encabeza Dalal Rabban Castell, realizó el evento Detección oportuna de osteopenia y osteoporosis en la Sala de Presidencia de la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez.



Esta jornada de salud fue completamente gratuita y dirigida a las y los integrantes de la casa de la justicia con el objetivo de contribuir de manera positiva a su salud y a la cultura de la prevención.

En ese sentido, la presidenta del Voluntariado agradeció al equipo médico por sumarse a las nobles causas y felicitó a las y los integrantes del Poder Judicial por cuidar de su salud, muestra del autocuidado, responsabilidad y amor propio.

Finalmente, Rabban Castell invitó a informarse sobre las acciones solidarias, jornadas y campañas que se emprenden desde el corazón de la justicia.