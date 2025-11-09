domingo, noviembre 9, 2025
En Acapetahua, SSP y FGE detienen a dos masculinos por posesión de arma de fuego y presuntos narcóticos

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a dos masculinos en posesión de un arma de fuego hechiza y presuntos narcóticos en el municipio de Acapetahua.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social sobre el municipio, guardias estatales detuvieron a Ervin “N” y Abner «N», a quienes les aseguraron un arma de fuego hechiza y 3 dosis con las características de la droga conocida como cristal, así como un vehículo marca Ford tipo F150 color blanco con placas de circulación del estado de Chiapas, a bordo del cual se desplazaban.

Los detenidos y objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinación de su situación jurídica.

Cabe destacar, que los presuntos responsables, manifestaron ser supuestos integrantes del cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de continuar con las estrategias de prevención, combate e inhibición de delitos que pongan en riesgo a la ciudadanía chiapaneca.

