En operativo de seguridad en Ocozocoautla detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un masculino presunto responsable de conducir un vehículo con reporte de robo, en el municipio de Ocozocoautla.

Sobre el tramo carretero las Choapas a Ocozocoautla a la altura de la localidad de Ocuilapa de Juárez, guardias estatales detuvieron a Vikerman “N”, quien conducía un vehículo marca Jeep tipo Rubicon de color gris, unidad vehicular que arrojó contar con reporte de robo luego de la consulta realizada al sistema Plataforma México.

El detenido y el vehículo, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las acciones coordinadas para el combate al robo de vehículos en todo el territorio chiapaneco.