miércoles, noviembre 12, 2025
Cientos de ciudadanas y ciudadanos del municipio de Berriozábal se dieron cita en el parque central para escuchar los objetivos del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”

Cientos de ciudadanas y ciudadanos del municipio de Berriozábal se dieron cita en el parque central para escuchar los objetivos del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, como parte de la justicia con humanismo que impulsa el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén.

Se retira HSBC de Tapachula.
