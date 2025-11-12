miércoles, noviembre 12, 2025
En operativo de seguridad en Tuxtla Gutiérrez detienen a masculino con vehículo con reporte de robo

0
2

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a un presunto responsable de conducir un vehículo con reporte de robo, en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Guardias estatales detuvieron a Raúl “N”, quien conducía un vehículo marca Toyota tipo Tacoma color azul, unidad vehicular que arrojó contar con reporte de robo luego de la consulta realizada al sistema Plataforma México, durante una revisión en un puesto de control vehicular.

El detenido junto al vehículo, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para la determinación de su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias de seguridad para la prevención, combate e inhibición del delito de robo de vehículos en el estado de Chiapas.

