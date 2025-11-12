miércoles, noviembre 12, 2025
Comitiva de Maestros Sale de Tapachula en Apoyo a Paro Nacional

• Reforzarán acciones magisteriales en la Ciudad de México.

Tapachula, Chiapas 12 de Noviembre del 2025.- Una comitiva de maestros de la Coordinadora Regional Costa Grande del bloque democrático de la Sección VII del SNTE -CNTE, salió de Tapachula con destino a la ciudad de México, para apoyar a la movilización nacional.

Los maestros se concentraron frente al parque del Bicentenario en la ciudad de Tapachula, para posteriormente abordar un autobús, que los llevará al centro del país y apoyar en el paro nacional magisterial.

La movilización será los días 13 y 14 del presente mes en el zócalo de la Ciudad de México, para exigir la abrogación a la ley del ISSSTE, así como la reinstalación de la mesa de trabajo con las autoridades federales.

Mientras que en Tuxtla Gutiérrez maestros pertenecientes a la Coordinadora Regional Costa Grande del SNTE-CNTE llevarán a cabo las siguientes actividades:

Día 13, Liberación de las Casetas de Cobro, de Ocuilapa, Chiapa de Corzo, y Ocozocoautla, Tomas de los edificios públicos, Torre Chiapas, Secretaría de Eduación, SEF, SAT, Hacienda, Planeación Educativa, Pagaduría y Dirección de Personal.

Dia 14, Liberación de Casetas de Cobro, Chiapa de Corzo, Ocuilapa, y Ocozocoautla, Toma del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

