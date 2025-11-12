En operativo de seguridad detienen a tres masculinos por posesión de presuntos narcóticos en Acapetahua

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres masculinos por presunta posesión de narcóticos en Acapetahua.
Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero Las Garzas al Ejido Mariano Matamoros, guardias estatales detuvieron a Rosalio “N”, Araceli “N” y Víctor “N” de origen salvadoreño, a quienes les aseguraron 8 dosis con las características de la droga conocida como cristal, 22 bolsitas de al parecer marihuana, además de una motocicleta marca Italika.
La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad para el combate a los delitos que alteran la salud pública de la ciudadanía en el estado de Chiapas.