miércoles, noviembre 12, 2025
InicioAl InstanteEn operativo de seguridad detienen a tres masculinos por posesión de presuntos...
Al InstanteRojas

En operativo de seguridad detienen a tres masculinos por posesión de presuntos narcóticos en Acapetahua

0
12

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, detuvieron a tres masculinos por presunta posesión de narcóticos en Acapetahua.

Durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social en el tramo carretero Las Garzas al Ejido Mariano Matamoros, guardias estatales detuvieron a Rosalio “N”, Araceli “N” y Víctor “N” de origen salvadoreño, a quienes les aseguraron 8 dosis con las características de la droga conocida como cristal, 22 bolsitas de al parecer marihuana, además de una motocicleta marca Italika.

Los detenidos junto a los objetos como comprobación de los ilícitos, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y dar inicio a las investigaciones por los delitos que resulten.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener las estrategias interinstitucionales de seguridad para el combate a los delitos que alteran la salud pública de la ciudadanía en el estado de Chiapas.

