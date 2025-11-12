En operativo interinstitucional detienen a dos masculinos con presuntos narcóticos en Tapachula

En operativo de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal y la Policía Municipal, detuvieron a dos presuntos responsables del delito contra la salud, en el municipio de Tapachula.

En recorridos preventivos y disuasivos en la colonia 11 de Septiembre de la Perla del Soconusco, guardias estatales aplicaron control preventivo de detención a Yordi “N” y Rigoberto “N”, a quienes les aseguraron 16 dosis con las características de la cocaína y 3 dosis con al parecer piedras de crack.

Los detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso de mantener trabajo coordinado en materia de seguridad, para la prevención, combate e inhibición del delito en el estado de Chiapas.