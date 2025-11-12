SSP y FGE localiza y presenta a adolescente en Comitán de Domínguez

Comitán de Domínguez, Chiapas; 12 noviembre de 2025.- Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del Gobierno Federal, lograron la localización y presentación de una adolescente reportada como desaparecida.

Tras los trabajos de búsqueda y localización, fue presentada la menor, de identidad reservada, quien contaba con una ficha de búsqueda emitida en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, con fecha 09 de noviembre de 2025.

La localización se llevó a cabo en la colonia Chichima Acapetahua, del municipio de Comitán de Domínguez, como parte de las acciones de coordinación interinstitucional entre autoridades estatales y federales.

Las acciones fueron realizadas en cumplimiento de las funciones de seguridad y procuración de justicia, con estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, establecidos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales rigen la actuación policial.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para garantizar la salvaguarda de todas las familias chiapanecas.