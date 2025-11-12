Aprehenden a presunto pederasta que fungía como director de un centro escolar: FGE

– Por hechos ocurridos en el municipio de Ostuacán

Los elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y de la Guardia Estatal Preventiva cumplimentaron una orden judicial en contra de Gustavo “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos en el municipio de Ostuacán, los días 15 de octubre y 3 de noviembre del presente año.

El presunto agresor se desempeñaba como Director de una escuela primaria, donde llevó a cabo el ilícito, por lo que fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.