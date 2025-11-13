Retira PROFEPA Sellos de Aseguramiento y Clausura de Maquinaria en Distrito de Riego de Suchiate

Suchiate, Chiapas 13 de Noviembre del 2025.- Personal de la Profepa acudió por la tarde de este jueves a retirar los sellos de seguramiento y clausura en la maquinaria propiedad de los ejidatarios y del distrito de riego No. 46 en Suchiate, Chiapas.

Dicha maquinaria es la que utilizan los campesinos para dar mantenimiento a los canales de riego y suministra agua a miles de hectáreas de cultivo en la región.



Cabe mencionar, que la dependencia federal, había asegurado y clausurado el cárcamo de bombeo de agua y la maquinaria en las márgenes del río Suchiate el pasado viernes, por una supuesta denuncia de estar dañando el medio ambiente, lo cual detono las protestas de los campesinos quienes bloquearon el puente internacional Suchiate II, el pasado lunes y martes.

Después del dialogo con las autoridades, se llegó al acuerdo con los campesinos de retirar dichos sellos.

José Ovalle Sota Presidente de la Unión de Ejidos Luis Rey González, agradeció el apoyo de las organizaciones de ejidatarios tanto de Suchiate, como de Tapachula, así como a los representantes de diferentes comunidades rurales, quienes se sumaron en la lucha por la defensa del agua, la cual concluyó este jueves.

Esta situación, también provocó que se reactivarán las solicitudes y acuerdos pendientes que se tienen los habitantes de esta zona fronteriza ante las autoridades federales en minutas firmadas con fechas pasadas.

Entre los puntos destaca la construcción de bordo de protección en el río Suchiate, el cual está pendiente, y en donde los recursos ya están aprobados. EL ORBE/ Mesa de Redacción.