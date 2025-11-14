SSP y FGE localizan a menor de edad con reporte de desaparecida en Tuxtla Chico

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, localizaron a una menor de edad con reporte de persona desaparecida, en el municipio de Tuxtla Chico.

Durante las acciones de seguridad, vigilancia e inhibición del delito, guardias estatales en coordinación interinstitucional localizaron a la menor de 14 años de edad, reportada como desaparecida por los familiares el pasado 12 de noviembre del año 2025.

Ante el hallazgo, se establecieron los protocolos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de actuación policial con perspectiva de infancia, para realizar el traslado ante las autoridades correspondientes y ser integrada al seno familiar.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, priorizando la protección integral y bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en el estado de Chiapas.