viernes, noviembre 14, 2025
spot_img
InicioAl InstanteSSP y FGE localizan a menor de edad con reporte de desaparecida...
Al InstanteRojas

SSP y FGE localizan a menor de edad con reporte de desaparecida en Tuxtla Chico

0
27

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, localizaron a una menor de edad con reporte de persona desaparecida, en el municipio de Tuxtla Chico.

Durante las acciones de seguridad, vigilancia e inhibición del delito, guardias estatales en coordinación interinstitucional localizaron a la menor de 14 años de edad, reportada como desaparecida por los familiares el pasado 12 de noviembre del año 2025.

Ante el hallazgo, se establecieron los protocolos de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de actuación policial con perspectiva de infancia, para realizar el traslado ante las autoridades correspondientes y ser integrada al seno familiar.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso bajo los principios de legalidad, objetividad, eficiencia y respeto a los derechos humanos, priorizando la protección integral y bienestar de las niñas, niños y adolescentes, en el estado de Chiapas.

SSP y FGE localizan a menor de edad con reporte de desaparecida en Tuxtla Chico
Artículo anterior
Clientes de HSBC Se Sienten Robados
Artículo siguiente
Eduardo Ramírez y Jorge Llaven entregan uniformes y equipo táctico a agentes de la AIIM de la FGE
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Eduardo Ramírez y Jorge Llaven entregan uniformes y equipo táctico a agentes de la AIIM de la FGE

Al Instante staff - 0
Durante la entrega de uniformes y equipo táctico al personal de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del...
Leer más

Clientes de HSBC Se Sienten Robados

Al Instante staff - 0
Clientes de HSBC Se Sienten Robados Tapachula, Chiapas 14 de Noviembre del 2025.- Clientes del banco HSBC en Tapachula se sienten robados, después de que...
Leer más

Marchan Maestros en #Tapachula

Al Instante staff - 0
Marchan Maestros en #Tapachula Tapachula 14 de noviembre 2025._ Trabajadores de la educación activos, jubilados y administrativos marchan exigiendo la falta de cumplimiento a sus...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV